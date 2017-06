Under tisdagskvällen går Oliver Berntzon och bästa kompisen Tomas H Jonasson en viktig match i matchen när Vetlanda möter Lejonen på bortaplan.

FAKTA: Lejonen–Elit Vetlanda Plats: EPAB Arena, Gislaved. Lejonen: 1) Krystian Pieszezk, 2) Hans Andersen,.. FAKTA: Lejonen–Elit Vetlanda Plats: EPAB Arena, Gislaved. Lejonen: 1) Krystian Pieszezk, 2) Hans Andersen, 3) Piotr Pawlicki, 4) Mathias Törnblom, 5) Chris Holder, 6) Maksym Drabik, 7) Magnus Karlsson. Vetlanda: 1) Martin Vaculik, 2) Jonas Davidsson, 3) Jaroslaw Hampel, 4) Szymon Wozniak, 5) Bartosz Zmarzlik, 6) Oliver Berntzon, 7) Tomas H Jonasson. Förutsättningar: Det handlar både om länsderby och toppmöte i elitserien. Lejonen har inlett serien med fyra raka segrar medan Vetlanda har tre segrar på fyra matcher. Vi tippar: 47–43. Övriga matcher: Dackarna–Indianerna, Smederna–Masarna, Piraterna–Rospiggarna.

Kompanjonerna har varsin av reservplatserna i laget, vilket betyder att de kommer köra minst två heat tillsammans.

– Det spelar nog egentligen inte så stor roll. Både jag och Tomas är sådana som kollar efter lagkamraten och lagkör, säger Berntzon.

Under måndagseftermiddagen fanns han i tyska Abensberg för att köra VM-kval. Via en heatseger, tre andraplatser och en tredjeplats körde han in sammanlagt tio poäng och tog sig med det vidare till nästa runda i kvalet.

– Det var på den sämsta banan som jag har kört på i hela mitt liv kan jag säga. Jag är glad att jag är hel. Det var på en crossbana, alltså på riktigt, det var djupa, djupa spår på banan. Så illa var det faktiskt, men det gick ju ändå, säger Berntzon.

Blir det speciellt att möta Lejonen?

– Klart att det kommer att bli det. Både Lejonen och att det är i Gislaved, man har ju ändå spenderat halva sitt liv där.

Förarna som är vidare i GP-kvalet Australien: Max Fricke. Danmark: Hans Andersen, Kenneth Bjerre, Michael Jepse.. Förarna som är vidare i GP-kvalet Australien: Max Fricke. Danmark: Hans Andersen, Kenneth Bjerre, Michael Jepsen Jensen, Peter Kildemand, Leon Madsen. Lettland: Maksims Bogdanovs, Kjastas Puodzuks. Polen: Patryk Dudek, Adrian Miedzinski, Piotr Pawlicki, Przemyslaw Pawlicki, Mateusz Szczepaniak. Ryssland: Grigory Laguta. Slovakien: Martin Vaculik. Slovenien: Matej Zagar. Storbritannien: Craig Cook, Chris Harris. Sverige: Pontus Aspgren, Oliver Berntzon, Peter Ljung, Linus Sundström. Tjeckien: Matej Kus, Vaclav Milik. Tyskland: Kai Huckenbeck, Kevin Wölbert. Ukraina: Andrej Karpov. Österrike: Daniel Gappmaier.

Mötet mellan Elit Vetlanda och Lejonen är en tidig seriefinal. Gislavedsgänget leder Elitserien efter fyra omgångar och har vunnit samtliga sina möten. Vetlanda parkerar som tvåa och har tre segrar och en förlust under inledningen av säsongen.

– Lejonen har börjat starkt men jag tror att vi kan slå dem på näsan. Vi har ju nästan startat lika starkt vi och då tycker jag ändå att vi har haft lite sparkapital på ett par poäng. Det gäller som alltid att få en bra start på tävlingen och kör vi som ett lag så tror jag att vi kan skrälla lite.

Övriga förare som tog sig vidare från kvalet i Abensberg var Peter Kildemand, Przemyslaw Pawlicki, Hans Andersen, Mateusz Szczepaniak, Daniel Gappmaier och Matej Kus.