Som tidningen tidigare har berättat vill Restaurangbolaget i Värnamo AB – det vill säga Harrys och Tre Liljor – arrangera ett "VM-camp" i Åbroparken under sommarens VM-turnering i Ryssland. Samhällsbyggnadsnämnden har nu sagt ja till bolagets ansökan.

Beslutet togs dock inte enhälligt. Socialdemokraten Gunilla Wall sa ja till evenemanget som sådant men reserverade sig vad gäller platsen.

Bo Svedberg, också han socialdemokrat, sa ja till Åbroparken men yrkade som villkor för det att arrangören efter fotbollsfesten ska se till att parken återställs i sitt ursprungliga skick och också stå för hela den kostnaden. Detta blev också nämndens beslut.

Sveriges matcher ska kosta

Under de 31 dagar som fotbollsfesten pågår (VM pågår mellan den 14 juni och den 15 juli) kommer Åbroparken att vara tillgänglig för alla under dagtid samt under alla matcher där Sverige inte är ett av lagen. Vid Sveriges tre gruppspelsmatcher samt vid eventuella slutspelsmatcher kommer området att vara avstängt och entréavgift att tas ut.

Området kommer även att vara stängt på natten eftersom där kommer att finnas en hel del värdefull teknisk utrustning. Bland annat ska det sättas upp en jättestor och en lite mindre tv-skärm.

Stänger vid 23-tiden

De flesta kvällarna kommer festen att avslutas någon gång mellan halv elva och elva. Vissa kvällar kommer festen att pågå till klockan 01.