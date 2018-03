Strax efter halv elva på torsdagskvällen larmades polisen till Milstensvägen i Bor, där villaägarna hade varit bortresta under några dagar. Man konstaterade att någon hade tagit sig in i huset via altaningången.

Tjuven eller tjuvarna ska ha tagit med sig en dator, en klocka och ett x-box.

– Man har gjort en brottsplatsundersökning, så får vi se vad den visar, säger Pia Paldanius, förundersökningsledare på polisen i Värnamo.