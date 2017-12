Räddningstjänsten larmades till huset sydost om Vetlanda, mellan Vetlanda och Nye, vid 04.20-tiden på morgonen. Larmet ska ha kommit från en granne som upptäckt branden, enligt räddningstjänsten inre befäl.

När räddningsstyrkorna kom till platsen brann det så kraftigt att rökdykare inte kunde gå in i villan.

— Det var helt övertänt. Vi har bara jobbat utifrån på grund av rasrisken, säger Caroline Carlheim, insatsledare vid Höglandets räddningstjänstförbund.

Räddningstjänsten fick fokusera på att förhindra att elden spred sig till ett vedskjul i närheten, vilket man också lyckades med. Det fanns ingen risk att branden skulle spridas till andra bostadshus.

Det är ännu oklart om någon befann sig i huset.

— Det vi vet är att en person saknas, vi vet inte mer om det i nuläget, säger Caroline Carlheim.

Polisen söker personen som är skriven på adressen.

Huset blev totalförstört i branden.

— Det är fortfarande en del glödbränder i huset som vi håller på att släcka. Vi kommer att vara kvar större delen av dagen och jobba med släckning, eftersläckning och bevakning, säger Caroline Carlheim.

Räddningsstyrkor från Vetlanda, Korsberga, Farstorp och Landsbro har varit involverade i insatsen. Landsbro täckte initialt upp i Vetlanda under insatsen, men är under förmiddagen vid branden. Under dagen kommer en till två styrkor vara kvar och jobba med branden.

Brandorsaken är ännu oklar. Polisen utreder i nuläget branden som allmänfarlig vårdslöshet. När räddningstjänsten är klar på platsen kommer polisen att spärra av området i väntan på en teknisk undersökning. Teknisk undersökning kommer troligtvis att göras i början på nästa vecka när det svalnat på platsen.