Vid halv tio på söndagsförmiddagen anmälde personer att det skett ett villainbrott i Svanaholm söder om Reftele. Inbrottet upptäcktes av en husvakt under tiden som de boende var bortresta.

Man kan konstatera att okända personer har under tagit sig in i villan genom ett fönster på övervåningen under natten till söndagen. Det är oklart vad eller om något har stulits från fastigheten.

Polisen åker dit och gör en brottsplatsundersökning.

En utredning om stöld genom inbrott har också startat.