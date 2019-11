Det är Jesper Claesson som har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med Gnosjö IF. Under 2019 gjorde Jesper Claesson 13 mål för Gnosjö och kom med det på en delad förstaplats i Gnosjös interna skytteliga tillsammans med Ellis Culum.

”Jesper är en publikfavorit och en förebild bland många ungdomar. Och efter sin fina insats i år så blev han dessutom belönad som Årets spelare i Gnosjö IF. Jesper går nu in i sin femte säsong i Gnosjö och har tagit ett stort ansvar som en ledare i truppen. Med sin rutin har han varit en mentor för många och han har tagit klubben till sitt hjärta och vill fortsätta bygga något bra för framtiden här”, skriver Gnosjö IF på sin webbplats.