Vad tror du, hur många fler medlemmar är ni om två år?

– Det dubbla, svarar Anders falk utan att darra på manschetten.

Det var stor tillströmning av folk under invigningen under lördagen. Det råder nu en stor optimism i klubben. I och med att man nu har tillgång till en inomhushall så ökar träningsmöjligheterna exponentiellt under vinterhalvåret. Man räknar med att temperaturen kommer att hålla 16 grader plus hela vintern. Och en inomhushall av den här kalibern är det inte många brukshundklubbar som kan stoltsera med.

Hallen är på 1 100 kvadratmeter. Golvet är återanvänd konstgräs från Ljusseveka och hallen är av typen funktionell industribyggnad. Den kostade tre miljoner at bygga och finansieringen har lösts genom ett kommunalt lån.

Nu gäller det att klubben hyr ut hallen för att få in pengar till driften.

– Hallen kan ju utnyttjas av flera. Här kan man spela ungdomsfotboll och träna golf, till exempel, säger Karin Falk, som är klubbens ordförande.

Men framför allt kommer det att bli hundlika arrangemang i hallen.

– Hallen räcker till för våra behov, här kan vi arrangera tävlingar också.