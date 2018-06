Över länet är det ett fåtal sjöar och platser som tycks vara mer drabbade än andra av badklåda. Från Gränna och Visingsö kom flera rapporter 2013-2014, relativt nyligen förekom problem vid Vallsjön utanför Sävsjö och vid sjön Sommen i Tranås var det problem på 80-talet. Under de senaste åren, 2016-2017, har det varit till Rasjön i Bondstorp man ska bege sig för att träffa på badlopporna. För av allt att döma handlar det just om badloppor, eller så kallade cerkarier. Det en maskliknande parasit som tränger in någon millimeter i huden och orsakar irritation.

Läs mer: Badplatsen tom efter rapport om badklåda

”Blev helt chockad”

En kvinna vi talat med hade hört att det skulle vara tryggt att bada vid stora stranden, badplatsen i Bondstorp.

– Mina barn, som är tre och fem år gamla, var hos min mamma vid det här tillfället och lekte i vattnet vid strandkanten. På kvällen blev jag helt chockad när jag såg att de var fulla av utslag, berättar hon.

Vad tänkte du?

– Vad är det här?! Sedan googlade jag för att ta reda på fakta om vattenloppor och utslagen de orsakar. Nu får barnen inte bada där mer, vilket är synd eftersom det är en stor, fin och i övrigt ren sjö.





Jämställs med mygg

Det här med badklåda är ett problem som inte direkt ligger hos någon myndighet. Från regionens smittskyddsenhet jämställs det med myggor. Som badplatsägare ansvarar kommunens kultur- och fritidsförvaltning för badplatsen:

Annons

– Om vi har fått reda på att problemet har dykt upp kan vi ta vattenprover, men det är ju inte vattnet i sig som är problemet. Sedan kan vi kan informera om problemet på en anslagstavla, men vi kan inte få det att försvinna eller stoppa någon från att bada, säger förvaltningschefen Göran Svensson.

Fakta: Badklåda/vattenloppor/cerkarier Kan ha olika orsaker, men orsakas vanligtvis av cerkarier. Det är en liten, för ögat, osynl.. Fakta: Badklåda/vattenloppor/cerkarier Kan ha olika orsaker, men orsakas vanligtvis av cerkarier. Det är en liten, för ögat, osynlig maskparasit. I sin livscykel är den på jakt efter en sjöfågel - favoriten är kanadagäss. Den tar sig igenom huden, in i blodomloppet. Dess ägg sprids sedan med fågelns avföring, kläcks i vattnet och letar därefter upp en sötvattensnäcka för att utvecklas vidare. Om den efter detta stadie hittar en människa istället för en fågel, dör den - men orsakar klåda. Är inget hälsoproblem utan jämställs med myggbett. Råden är att undvika bad i strandkanten eller att byta badkläderna, skölja av sig och att eventuellt behandla, som myggbett. Ses som ett svårlöst problem. Snäckor och fåglar, maskens värdorganismer, kan i viss mån hållas borta genom att röja bort dy och vattenväxter.

Maria Karlsson på länsstyrelsens vattenenhet brukar få in rapporter om badklåda runt midsommar:

– Men det är ju svårt att veta om cerkarierna bara finns där då. Och att de ”inte finns” en kall och mulen sommar kan ju bara bero på att det är få som badar då.

Ansökan om dusch

Några som har tagit på sig ett visst ansvar i Bondstorp är samhälls- och idrottsföreningen:

– Vi har ansökt om att få en dusch till badplatsen, vilken ju kan vara bra att ha även om det inte alltid finns vattenloppor att duscha av sig. Från idrottsföreningen gör man också en insats med att hålla rent och rensa från bland annat fågelbajs, säger ordföranden Henrik Weinerling.

Läs mer: ”Man drar sig mer för att bada nu”

Frågan om dusch kommer upp på kultur- och fritidsnämndens möte i slutet av juni och Henrik hoppas på ett positivt besked. Han berättar att det borde vara lätt ordnat, med en vattenledning alldeles i närheten.