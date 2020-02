Räddningstjänsten befarade att det höga vattenflödet i Nissan kunde orsaka översvämningar längre nedströms, i Smålandsstenar, under helgen. Det sedan stora regnmängder lett till så höga vattenflöden att vallarna vid industrimuseet i Gislaved brustit under torsdagen i förra veckan. Men trots att det kom ytterligare regn under helgen ska Nissans vattenflöde ha börjat att avta. Enligt Anton Fast, yttre befäl vid räddningstjänsten Gislaved Gnosjö, behövde man aldrig rycka ut på något som hade med översvämningar att göra under helgen.

– Nej, vi har inte varit ute på något vattenrelaterat. Och nu visar prognosen att flödet ska minska, säger han.