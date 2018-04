Freedom to dance är en stor internationell danstävling som anordnas i flera olika länder. I Sverige har den de senaste åren anordnas i Göteborg och i år var inget undantag. Under helgen som var anordnades nämligen tävlingen för fjärde året i rad i Göteborg under namnet Gothenburg Spring Ball. På plats för att delta i tävlingen var några av Västbo Sportdansklubbs dansare som också gjorde bra i från sig. Hela fem medaljer säkrades och togs med hem från Göteborg.

I den yngsta åldersklassen, under tolv år, tävlade Filippa Pergel från Gislaved och Elvira Lindh från Hyltebruk för Västbo Sportdansklubb solo i dansgrenarna cha cha, vals och jive. Filippa plockade hem två bronsmedaljer, i vals och i jive, medan Elvira tog silver i vals.

I gruppen över 16 år tävlade Andreas Andersson och Amanda Wirefeldt från Gislaved för Västbo Sportdansklubb i tre basic latin, alltså cha cha, rumba och jive, och gjorde det så bra att de vann och plockade hem en guldmedalj i denna klass. I proffsklassen tävlade Sziliva Nádor-Tóth och József Nádor-Tóth från Gislaved i latin och tog sig upp på prispallen men det räckte inte hela vägen utan de fick nöja sig med en silverpeng. Totalt blev det alltså fem medaljer för Västbo Sportdansklubb och en lyckad helg i Göteborg.