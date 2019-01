Vi är taggade i dag,

För vi vill ju segern ta.

5 C, 5 C, 5 C.

Budskapet stod tydligt skrivet på tavlan när tidningen besökte klass 5 C på Enehagsskolan på tisdagsförmiddagen.

Klassen är med och tävlar i Sveriges Radios och Sveriges Televisions stora frågetävling för femteklassare i hela landet.

Kvartsfinal i Jönköping

Efter att man tidigare i höstas tävlade med ett antal frågor via nätet har man nu kvalificerat sig till länskvartsfinal.

Det är till och med två klasser från Värnamo som styr kosan mot Jönköping i veckan för att förhoppningsvis knipa en semifinalplats i länet.

På torsdag har turen kommit till klass 5 C på Mossleskolan, men först ut blir alltså Enehagsskolans klass 5 C som tävlar redan på tisdagseftermiddagen.

Lite nervöst

Tindra Sturesson och Leo Suljovic har lottats fram att försvara klassens färger, övriga eleverna i klassen är förutom publik, även med och besvarar en gemensam fråga.

– Det ska bli riktigt spännande, lite nervöst också förstås men jag tror att vi har ganska bra chanser, säger Tindra.

Leo fyller i att något högre puls än vanligt kommer man nog att ha. Klassen är för övrigt överens om att det ska bli en rolig upplevelse oavsett hur det går.

Startade 1963

Tävlingen startade i Sveriges Radio redan 1963 och SVT började sedan sända Vi i femman med start 1970. Numera deltar ungefär 70 000 elever från hela landet där åtta klasser i varje P4-område i Sverige gör upp om att bli lokala mästare.

Totalt tävlar 200 klasser och tre av dem går vidare till Riksfinalen i SVT och SR och gör då upp om den slutliga segern.

Källa: Sveriges Radio.