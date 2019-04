Värnamos drag inför avgörandet: ”Automatiskt bra tempo”

En 14-årig flicka i Ås, Gislaved, försvann under torsdagsförmiddagen.

Polisen satte in stora resurser för att hitta flickan och vid 17-tiden kom beskedet att hon var hittad välbehållen.

– Vi fick in en hel del tips, vilket är glädjande, säger polisens presstalesperson Monica Bergström.