Division 3 nordöstra Götaland hade hunnit fram till den sjunde omgången när Linköping gästade Finnvedsvallen. Det var en tryckande värme ända fram till matchstart men när domare Johan Sandström blåste igång matchen öppnade sig himlen en stund av gav en mer behaglig temperatur.

I den 36:e minuten gjorde Linköping 1–0 genom Josef Haddad. Det var ett inspel från kanten som Haddad sköt i mål via en Värnamospelare. Det var mer Linköping än Värnamo under matchens första 45 minuter.

Värnamo Södra kom ju till den här matchen från en 5–2–seger mot Torstorps IF i Finspång förra helgen. Men om man räknar bort den matchen så har Värnamo Södra haft det lite tungt med målskyttet under våren och i stället har laget släppt in mycket mål mot både Grebo och Eneby på bortaplan.

Efter pausen kunde gästerna göra ytterligare två mål och det blev till slut en klar Linköpingsseger på Finnvedsvallen. Josef Haddad och Khalid Rage Abukar gjorde målen efter pausen.

Under våren har Värnamo Södra haft stora målvaktsproblem. Mot Linköping stod Filip Eriksson i hemmalagets mål. Eriksson, som definitivt inte kan lastas för Linköpings mål, är till vardags tredjealternativ i IFK Värnamos superettalag men kommer från Värnamo Södra. Nu kommer målvakten att vara utlånad till sin moderklubb till vidare.

– När vi börjar hitta något i den andra halvleken så gör de sitt 2–0–mål och då dör energin, suckar Värnamo Södras tränare Jonas Liljeqvist.

– De vinner rättvist. Jag var rädd för den här matchen. De är bra. Vi har problem med att klara två–tre pass inom laget innan vi tappar bollen och det är bekymmersamt, fortsätter tränare Liljeqvist.

Nu vann AFK Linköping på Finnvedsvallen. Men det är en gåta att en sådan stor stad som Linköping inte har ett bättre herrlag. Damerna levererar i Linköping och håller till på absolut högsta nivå. Framgångarna på herrsidan lyser dock med sin frånvaro. På 1970–talet spelade både Saab och Derby en säsong var i allsvenskan men bästa Linköpingslag 2017 på herrsidan är Linköping City i division 2, vilket egentligen är division 4 räknat uppifrån. Detta är inget nytt problem utan så här har det varit i väldigt många år i den östgötska staden.

Värnamo Södra, som har spelat in nio poäng på sju matcher och trots söndagens förlust ändå har gjort en godkänd vår, möter närmast jumbon IFK Motala på bortaplan. Motala har bara lyckats spela in en poäng hittills.