För tredje matchen i rad ställdes Värnamo Södra mot serieledaren.

Och för tredje matchen i rad tog man tre poäng.

Östgötska Eneby BK kom på besök till Ljusseveka och möttes av ett heltaggat och formtoppat Södra.

Matchfakta Division 3 Nordöstra Värnamo Södra–Eneby BK 2–1 (1–0) .. Matchfakta Division 3 Nordöstra Värnamo Södra–Eneby BK 2–1 (1–0) Målen, Värnamo Södra: 1–0 (12) Dino Okic, 2–0 (50) Johan Gunnarsson. Rött kort, Värnamo Södra: Anders Luu (90+1).

Dino Okic fick bollen snett inåt bakåt innanför straffområdet och tryckte dit 1–0 efter tolv minuters spel.

Och fem minuter in i andra halvlek kom även 2–0. Den kvicke Anders Luu tog sig förbi längs kanten och hittade in till kapten Johan Gunnarsson i mitten som på andra försöket till slut fick in bollen i nätmaskorna.

Strax därefter hade spiken kunnat komma.

Jesper Claesson fixade straff och stegade själv fram, men bredsidan blev alldeles för tam och Eneby-målvakten hade inga som helst problem att fånga in avslutet i nävarna.

– Där ska matchen vara slut egentligen, sätter vi den straffen är matchen helt död där, säger Södra-tränaren Jonas Liljeqvist.

I stället tryckte Eneby in reduceringen till 2–1 med 25 minuter kvar att spela och transportsträckan mot de tre poängen blev inte lika behaglig för Södra, som till slut ändå kunde rida ut stormen och vinna.

– Det är verkligen jätteskönt, det är en riktig krigarseger. Vi krigar för varandra och spelar kompakt, säger lagkapten Johan Gunnarsson och fortsätter:

– Vi har många individuella spelare som är duktiga man-mot-man. Ska de lyckas så måste vi andra kriga bakom dem, för att de ska nå sin fulla potential. Det gör vi i dag och det tror jag är den största anledningen till att vi vinner.

Kändes det som att det var serieledaren ni mötte?

– Nja, ska jag vara ärlig så känns det som att vi mött bättre lag i den här serien, ler Johan Gunnarsson.

Huvudtränaren Jonas Liljeqvist & co går alltså på semester med tre raka segrar i ryggen.

– Superskönt att vinna. Vi är mycket bättre just nu och känner oss mer och mer bekväma i spelsystemet. Vi har mer speed när vi anfaller och spelar tajtare, säger Jonas Liljeqvist.

Anmärkningsvärt är för övrigt att tabellsjuan Värnamo Södra (19 poäng) endast har tre poäng upp till serieledaren Eneby BK (22 poäng).

Det kan alltså bli en spännande höst för Värnamo Södra om formen håller i sig över uppehållet.