Bombhotet framfördes via ett brev som togs emot av socialkontoret under onsdag eftermiddag. Hotbrevet ska innehålla information om att en bomb ska brisera i bygganden vid en exakt tidpunkt på torsdag eftermiddag.

— Ja, det är en bomb som ska brisera exakt 14.57, säger Maria Sandberg (KD), ordförande i socialutskottet i Gnosjö kommun.

Hotet är riktat mot samtliga verksamheter i hela byggnaden som är vårdcentralen, Folktandvården, socialkontoret och apoteket. Under onsdagskvällen beslutade Gnosjö kommun om att samtliga verksamheter skulle hålla stängt under torsdagen. Anställda informerades om hotet och beslutet om stängningen under onsdagskvällen.

Gnosjö kommun ska hålla ett nytt möte under torsdag eftermiddag för att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras och hur länge verksamheterna behöver hålla stängt.

Riktades hotet mot själva vårdcentralen?

— ­Det var mot hela byggnaden uppfattade vi det som, men det låg i socialkontorets postlåda, som töms två gånger om dagen. Runt halv fyra upptäckte man det och larmade polisen direkt, säger hon och berättar att det inte var många kvar i lokalen vid den tiden, men att den utrymdes då, säger Maria Sandberg (KD).

Är ni oroliga för hotet?

— Naturligtvis blir man orolig, för det händer så mycket i Sverige nu. Det brukar vara mycket personer, både personal och patienter i byggnaden, säger Maria Sandberg, som samtidigt menar att hon känner sig lugn och trygg över sin egen säkerhet.

Polisen genomförde både inre och yttre sökning av lokalerna med hjälp av polishund under torsdagsförmiddagen. Inget farligt föremål har anträffats.

— Vi förstår att detta skapar väldigt mycket oro bland anställda och bland invånarna i Gnosjö. Vi finns på plats för att försöka skapa mer trygghet, säger Åsa Willsund, presstalesperson för polisen i region Öst.

Hon säger att polisen bedömde att stängningen av lokalerna inte var nödvändig.

— Vi tar hotet på allvar och vill absolut inte förringa de åtgärder som kommunen har valt att vidta, men vår bedömning var att det inte behövdes.

Polisen har inte kunnat spåra någon person som kan misstänkas för bombhotet.

Värnamo Nyheter var på plats utanför byggnaden på torsdagsmorgonen.

Nimco Jibril kom tillsammans med Saliha Cusman till vårdcentralen för att hon hade en bokad tid.

— Det känns obehagligt, för jag hade ju tid här. Det är ingen som har hört av sig om att det är stängt eller något. Jag visste inget, men det känns obehagligt, säger Nimco.

Gunborg Johansson fick också vända i dörren:

— Vi har kört hit för att ta prov och ska vara fastande. Jag skulle gärna kommit in, men det är inget akut. Det känns lite snopet.

Inbokade möten eller patientbesök under torsdagen kommer att avbokas. Region Jönköping hänvisar under torsdagen att patienter på verksamheterna i Gnosjö vänder sig till vårdcentraler på andra orter och barnhälsovården hänvisas specifikt till Värnamo.

Kommunen uppmanar den som har övriga frågor kring händelsen att kontakta kommunens växel på 0370-33 10 00.

Texten kommer att uppdateras.