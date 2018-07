Granskningen bygger på rapporterade aktiviteter i kommunerna under de senaste tio åren. Akti..

Fakta: Expos granskning av vit makt-miljön i Sverige

Granskningen bygger på rapporterade aktiviteter i kommunerna under de senaste tio åren. Aktiviteterna har delats in i tre kategorier där det sätts olika poäng för att komma fram till indexvärdet. I granskningen har värdet även beräknats utifrån kommunens befolkningsstorlek. Indexvärdet i listan nedan är angivet i aktiviteter per tusen invånare.

Högst poäng sätts för aktiviteter i samband med kommunpolitik.

Näst högst värde sätts för sociala aktiviteter som exempelvis fester och föredrag.

Lägst värde har satts för det som benämns som "kampförberedande aktiviteter" som inkluderar manifestationer, flygbladsutdelningar och att sätta upp banderoller.

De tio kommuner med högst nazistisk aktivitet:

1. Ludvika (Dalarnas län), 123,7

2. Borlänge (Dalarna), 93,5

3. Vaggeryd (Jönköping), 82,8

4. Mora (Dalarna), 71,1

5. Grums (Värmland), 71,1

6. Emmaboda (Kalmar), 65,8

7. Säter (Dalarna), 60,2

8. Värnamo (Jönköping), 43,5

9. Hammarö (Värmland), 41,1

10. Södertälje (Stockholm), 40,3

Totalt har 72 kommuner konstaterats ha återkommande vit makt-närvaro. Där ingår även Jönköping med indexvärdet 10,0 och Gislaved med värdet 2,1.

Källa: Expo och Segerstedtinstitutet