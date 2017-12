Trots att det ännu återstår ett par dagar av 2017 har räddningstjänsten summerat året i en statistikrapport.

Den visar att man under perioden 1 januari–28 december har gjort 603 utryckningar. Det är 52 utryckningar färre än under 2016 men fler utryckningar än vad man gjorde under åren 2013–15.

Av de 603 tillfällen man larmades ut gick färden i 531 fall till en adress i Värnamo kommun. 72 gånger hjälpte man till i en annan kommun.

Många fellarm

Antalet felaktiga automatiska brandlarm minskade under 2017, men ändå svarar den kategorin för 23 procent av utryckningarna. Bara trafikolyckorna (26 procent) var fler.

Antalet trafikolyckor som räddningstjänsten larmades till (135) var fler än 2016 och dessutom betydligt fler än snittet för de senaste fem åren. En person omkom vid en trafikolycka i kommunen, men annars var det märkbart färre som skadades allvarligt jämfört med 2016.

Brandvarnare saknas

Tredje största kategorin är brand i byggnad. 88 utryckningar motsvarar en andel på 15 procent.

Enligt räddningstjänstens rapport tyder mycket på att det fortfarande saknas brandvarnare i många bostäder. Ingen av 2017 års bränder upptäcktes tack vare brandvarnare.

Räddningstjänsten noterar att ingen person omkom eller skadades allvarligt i en brand under 2017. Ej heller inträffade någon brand som medförde större ekonomiska skador. "De flesta av bränderna i byggnad har endast varit av tillbudskaraktär", står det i rapporten.

När det gäller bränder på andra ställen än byggnader (8 procent av utryckningarna) var antalet förhållandevis lågt under 2017. Storbranden på Flymossen utanför Bredaryd är det stora undantaget.

89 sjukvårdslarm

Fjärde största kategorin är sjukvårdslarm (14 procent). Räddningstjänsten har i avtal med Region Jönköpings län förbundit sig att larmas på sjukvårdslarm i väntan på ambulans inom Rydaholms larmzon. Dessutom larmas man vid hjärtstopp i hela kommunen. 67 larm gällde Rydaholm och 22 gånger åkte man på ett hjärtstoppslarm någonstans i kommunen.

Under 2017 har räddningstjänsten också åkt på larm gällande utsläpp av farligt ämne, självmord, översvämning/vattenskada samt djurräddning. Till det ska läggas två drunkningslarm. I det ena fallet avled personen.