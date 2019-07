Uppåt på börsen för Gnosjöföretag

Under tisdagsmorgonen var det trafikstörningar på riksväg 27 i höjd med Schenker efter en olycka. En bil hade kört in i vajerräcket och därefter kört ner i diket.

– Olyckan har skett i västlig riktning där det bara är en fil, så det har varit en del köer under tiden. Medan bärgningen sker kommer vi behöva stoppa trafiken helt en stund igen, sa räddningstjänstens insatsledare Jon Aldenklev vid halvniotiden.