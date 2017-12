Det är lätt att halka in på konstvisning och andra beprövade former när ämnet kultur kommer upp på bordet. Samtidigt har ju kulturbiennalen i Vaggeryds kommun inga givna former.

— Vi vill gärna ha med ungdomar och olika etniska grupper. Och jag vet att det finns intresse, säger Anette Olsson från kommunens fritidsgårdar UC/UG.

Hon och nya kollegan Niclas Ankarbranth jobbar på fritidsgårdarna i Skillingaryd och Vaggeryd och kommer även i kontakt med ensamkommande som bor på Talluddens HVB-hrm.

Hon vet att det bland annat finns killar som dansar. Skulle man kunna ordna med brädspel? Cosplay, eller kanske en utställning med tv-spelskultur? Från Ataris arkadspel till dagens VR-hjälmar. För två år sedan fanns det en graffitivägg för den som ville kladda. Kan man tänka sig en graffitiinstruktör? Eller kanske en studio där experter berättar hur man gör det ultimata klippet för Youtube?

Vid nästa möte, där det ska bli mer ”verkstad”, tänker man sig att flera ungdomar vill vara med och bidra med fler idéer, eller hjälpa till att vidareutveckla.

