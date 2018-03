Stora Segerstads naturbruksgymnasium har gjort sig kända som en skola där det satsas ordentligt på Ung företagsamhet, eller UF. 2016 blev skolan utsedd till Sveriges bästa UF-skola och i år blev en av skolans lärare, Malin Thestrup utsedd till Årets UF-lärare i Jönköpings län och ska nu tävla på SM om samma titel i hela landet.

– Jag tror att anledningen till skolans framgångar är att vi jobbar så att alla våra elever driver UF-företag. Alla elever i årskurs två har entreprenörskap som ett obligatorisk ämne och där ingår det att driva ett UF-företag. Sen har vi jobbat fram ett rådgivarnätverk där varje företag har fått hitta en rådgivare som hjälper till med deras specifika nisch. Det var det som jag blev premierad för nu, att vi låter våra elever komma ut i verkligheten och inte är kvar i den trygga miljön här på skolan, säger Malin själv om varför hon tror att skolan och hon själv prisats.

På måndagen var det dags för skolans egna mässa där eleverna som drivit UF-företag under året fick ställa ut och visa upp vad det är som de har gjort. Skolans idrottshall fick agera mässhall och längs väggarna hade eleverna ställt upp sina montrar.

– Det är ganska stor variation på idéer i år. Det finns allt från smycken, prydnadssaker till möbler och mat. Affärsidén som eleverna jobbar med är inte det viktigaste egentligen utan det viktiga är de går från idé till handling och att de vågar marknadsföra och sälja sina produkter. Såna här mässor är ju ett jättebra tillfälle för eleverna att träna på det, säger Malin.

Annons



Foto: Fredrik Sandquist



Evelina Bolmvall och Anna Hagstrand är två av tre tjejer som ligger bakom Segerstads ost UF. Tjejerna har tillverkat sin egen mjukost från mjölken som produceras på skolan. En idé som de lånade från Evelinas mamma.

– Min mamma planerade att starta ett mejeri men sen rann det ut i sanden och då tog vi den idén. Det har egentligen inte varit jättesvårt men vi har väl varit med om både bra produkter och mindre bra produkter, säger Evelina om deras företag.

PawCord UF startades av Tord Hermansson, Cornelia Rygren och Wilma Egerhag och tillverkar produkter till hundar och hundägare, exempelvis koppel, halsband och nyckelringar. Idén fick de av att de sett liknande produkter tidigare och det har flutit på bra under året.

– Ja, vi har ju inte marknadsfört oss så mycket men det verkar vara populärt ändå, säger Wilma och får medhåll av Tord:

– Ja, vi har väl fått affärerna att rulla någorlunda och det har varit lärorikt att göra detta för det har ju varit både pikar och dalar under året, säger han.

Ett företag som gått väldigt bra under året är Warm&Cozy som tillverkar hantverk av ull från alpackor. Amanda Hellkvist, Linnea Gerdin, Sofia Nilsson och Emilia Larsson heter tjejerna bakom företag som just nu är nominerade till Ung Ullbaggestipendiet, en tävling för landets samtliga elever som läser vid ett Naturbruksgymnasium där stipendiet går till landets mest företagsamma naturbrukselever. Att det blev just alpackaull var dock lite av en slump.

– Vi tänkte först att vi ville tillverka något i ull men sen hade vår handledare en kontakt i Skillingaryd som hade alpackor och då bytte vi, säger Linnea.

– Det blev lite roligare med alpackaull också då det blev lite mer ovanligt och vi ville väl göra något som stack ut lite, lägger Sofia till.