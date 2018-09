När man kliver in på Star Club Records på Torggatan 4 i Reftele tror man knappt sina ögon. För en rockabilly- eller rock and rollfantast måste det här vara som att gå in i ett heligt tempel för 50-talsrock.

Tusentals cd-och vinylskivor med rockartister från 50-talet står uppradade i skivlådorna i butiken och på lagret och kontoret trängs ytterligare flera tusen skivor i hyllorna.

På väggarna hänger affischer och fotografier på rocklegendarer som Elvis Presley och Jerry Lee Lewis, och från stereon hörs musik av Hasil Adkins. En udda 50-talsfigur som gjorde en mycket egen variant av rockabilly och rock and roll.

Här på Torggatan i Reftele har Jan Damgaard haft sin butik sedan början av 80-talet. Men redan i mitten av 70-talet startade han en liten butik i en villa i Reftele.

Då levde han gott på att vara målare och hade en egen firma, men 1979 slutade han helt med måleriet och lät sin yngre bror ta över målerifirman.





Gick som bäst på 80-talet

Det kan vara svårt att förstå att det går att ha en skivbutik i lilla Reftele. Men det finns en logisk förklaring till det, det är inte butiken Jan Damgaard har levt på i alla år.

Butiken har mest varit öppen efter önskemål och bokningar från stamkunder. Dessutom äger han själva fastigheten som butiken ligger i, han och hans fru bor på andra våningen.

– Det är postorderföretaget jag har levt på sedan 1979. Den har gått bra hela tiden nästan, förutom de senaste åren. Som bäst gick det på 80-talet då jag hade ett par tusen kunder som mest som jag skickade ut listor till.

– Om jag hade fortsatt med målerifirman hade det nog blivit en bättre pension, men det hade inte varit lika roligt, säger Jan Damgaard.





Rock and rollen kom in i hans liv 1958 när han hörde Elvis Presley på radion. Som elvaåring köpte han en EP med Elvis. Den skivan har han fortfarande kvar.

Jan blev störtförälskad i den rock and roll som Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly, Chuck Berry och Jerry Lee Lewis spelade. Han började samla på skivor och på bara några år hade han fått ihop en samling på flera hundra skivor.





"Trallgökarna från Liverpool"

Men 1963 hände det något som knäckte hans intresse för rockmusik under några år. Det var då Beatles slog igenom med dunder och brak.

– Trallgökarna från Liverpool gjorde att jag tappade mitt intresse för rockmusik. Jag var 16 år och i rätt ålder egentligen, men jag förstod mig inte alls på Beatles, berättar Jan.

– Jag är väldigt enögd när det gäller musik, jag är helsåld på allt som har med 50-talet att göra, rock and rollen och hela livsstilen. Men idag kan jag faktiskt tycka att en del av de första låtarna Beatles gjorde var bra rock and roll, medger han.

Jan lade skivköpandet åt sidan och ägnade sin energi åt målerifirman och att spela fotboll i Reftele GoIF istället. Men mot slutet av 60- och i början av 70-talet fick han en rejäl nytändning på skivsamlandet, delvis tack vare Bill Haley and the Comets som turnerade i Sverige under några år.

– Bill Haley var på Pärlan utanför Reftele och spelade och det var fullt med folk. Jag såg jag honom även på Tyrolen i Blädinge utanför Alvesta, då fick jag hans autograf skriven på min arm, minns Jan.





Startskottet för Star Club

Efter att ha sett Bill Haley började han köpa upp gamla 50-talsskivor billigt i affärerna och sålde dem på postorder, första annonsen gick i Expressen 1972. Det var startskottet för Star Club Records.

I butiken och på postorderlistan har han nästan bara sålt 50-talsrock under alla år. Det enda han gillar från 60-talet är skivor med artister som slog igenom på 50-talet.

Som till exempel Live At The Star Club med Jerry Lee Lewis från 1964, det är också därifrån Jan har hämtat namnet till sin skivbutik och sitt postorderföretag.

Jans stora favoriter från 50-talet är Jerry Lee Lewis och Elvis Presley, men frågan är om inte Jack Scott är nästan lika stor i hans ögon.





Kända personer på besök i butiken

Ursprungligen en kanadensare som lät lite som Elvis och som hade flera stora hits i USA i slutet av 50-talet, men som är relativt okänd i Sverige numera. Jack Scott har faktiskt besökt Jans skivbutik i Reftele.

– När jag fyllde 50 år 1997, samma år som Star Club hade 25-årsjubileum, fick jag hit Jack Scott. Han flög från Detroit i USA. Det kostade 35 000 kronor plus resan. Han spelade två kvällar på Föreningsgården i Reftele och bodde på hotellet i Reftele, han lät lika bra som på 50-talet, minns Jan.

– Vi umgicks en del, han var väldigt trevlig. Han kollade på min skivbutik och var uppe i min och min frus lägenhet och kastade pil med mig. Att ha Jack Scott här är det största jag har upplevt i livet, säger Jan.

– Men jag har även haft Rocky Burnette på besök i min butik, Johnny Burnettes son, och Alf Robertsson var här en gång och köpte flera skivor av mig.

Johnny Burnette hade bland annat en stor hit med låten "You´re Sixteen" 1960 då den låg åtta på USA-listan och sonen Rocky hade en världshit med "Tired of Toein the Line" 1979, som även den låg åtta i USA på singellistan.





Lite av en skivbolagskung

När Star Club Records var som hetast på 80-talet vallfärdade 50-talsfantaster från Malmö, Jönköping, Halmstad och Göteborg till Jans skivbutik i Reftele.

– Det var mycket raggare som kom körande i sina amerikanare, de kom från hela södra Sverige. De låg över på hotellet och sedan handlade de skivor i min butik. På 80-talet fanns det nästan ingen annan som sålde 50-talsskivor i Sverige, förklarar Jan.

På 80-talet blev Jan dessutom lite av skivbolagskung. Han köpte rättigheterna på licens av de stora skivbolagen och gjorde egna "Best of"-samlingar på LP och cd.

Under Star Club Record-etiketten gav han ut tusentals LP-skivor med stora namn som bland andra Marty Wilde (Kim Wildes pappa) och nyss nämnda Rocky Burnette och Jack Scott, Conway Twitty, Connie Francis, The Rivieras, Spotnicks, Little Gerhard, Rock-Ragge, Owe Thörnqvist och Yvonne Norrman.

– Men den skiva som sålde bäst var en singel med Hasil Adkins, den sålde i nära 5 000 exemplar. Jag var i USA 15 gånger och köpte upp gamla 50-talsskivor. På ett stort lager i Texas hittade jag den här skivan "She´s Mine" med Hasil Adkins.

– Det var jag som startade hans era på 80-talet. När han fick veta att den sålde bra hotade han med att stämma mig på pengar från försäljningen, men jag hade ju rättigheterna. Det slutade med att jag skickade 60 dollar till honom.





"Kroppen säger ifrån"

De senaste åren har varit tuffa för Jan. Han har tvingats att byta båda knäna och han har haft en hjärtinfarkt. Sedan dess har han haft svårt att gå.

Dessutom har antalet kunder till postorderlistan minskat. Nu funderar han på att trappa ned.

På sin hemsida skriver han att affären i Reftele är öppen från klockan 11 till 15 nu på lördag den 15 september och att det kanske är sista gången.

– Kroppen säger ifrån, jag kan knappt gå i trappor längre. Jag har inte riktigt samma intresse för skivorna och musiken längre. Det är dags att trappa ned, men jag ska nog ha postorderlistan kvar och affären får stå kvar som ett minne, säger Jan.