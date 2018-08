Hör honom spela låten "Don't you shake".

I början av 2000-talet var Niklas Lindkvist ett välkänt namn i Värnamo med omnejd. Hans låt "The circus is in town" hördes ofta i P3 och han spelade tillsammans med bland annat Lars Winnerbäcks nuvarande gitarrist Carl Ekerstam. Förutom ett par livespelningar i P4 har det sedan dess varit tyst om Niklas i många år. Men i samband med Gummifabrikens invigningshelg gör han ett undantag. För första gången på över tio år uppträder Niklas Lindkvist offentligt med en akustiska spelning "Om ensamhet och längtan”.



Foto: Lina Alkner Timner

– För mig har musiken kommit när jag inte har mått så bra. Jag skrev mina bästa låtar när jag levde ensam och funderade mycket. Då blev musiken en slags ventil, ett sätt att berätta. Nu har jag ett heltidsjobb som lärare och familjeliv med två små barn. Kanske har jag mått lite för bra, konstaterar han.

En ny låt

En låt är dock ny: A song for you. Den kom till i samband med att en elev lade ut Niklas musik på Spotify. I övrigt är det Niklas tidigare musik som kommer att dominera kvällen.

– Jag är ju ingen sprallig person. Den som är ute efter att bli glad av min musik blir nog besviken, menar han.

Hela Niklas musikaliska bana har sitt ursprung i en episod som fick en dramatisk utgång. Två dagar efter att han börjat sommarjobba fick han en hel pall, omkring ett ton, glasskivor över sig. 15 stygn i huvud och ansikte, samt ett trasigt knä medförde att han fick lägga sitt tidigare liv som idrottare bakom sig. Istället kom gitarren fram.

– Det var lite lustigt att det blev som det blev, eftersom jag knappt fick godkänt i musiken i skolan. Livet kan ändra sig snabbt, konstaterar han.

Jobbar som lärare

Idag arbetar Niklas Lindkvist själv som lärare, både i musik och svenska. Men några perfekta resultat vill han inte ha – snarare tvärtom. I synnerhet gäller detta inom musiken.

– Perfekt är perfekt för många, men för mig blir det lite tråkigt. Jag gillar det som är en smula förstört, det som är äkta. Som ett hallon med en mask i. Jag föredrar lite falsksång framför låtar som slipats och sång som lagts i lager på lager, säger han.

Av just den orsaken kommer han inte repa inför spelningen, utan köra helt på känsla.

– Jag blir tvungen att ta med mig låttexterna och tjuvkika lite, men ackorden sitter.

Om han skulle komma av sig eller glömma texten är det inte heller någon katastrof.

– Det är misstagen som man lär sig av, det är de som är utvecklande. Både inom musiken och i livet, säger Niklas Lindkvist.