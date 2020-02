Östers IF–IFK Värnamo slutade 1–0 (0–0) sedan Petar Petrovic avgjort på straff när matchuret hade tickat över 90 minuter. Det var egentligen det enda riktigt farliga som Öster skapade under hela matchen. Petar Petrovic stod för en fint slagen slagen straff och det var det sista som hände innan domaren blåste av matchen. Annars var det IFK Värnamo som stod de för farligare möjligheterna och 1–0–vinsten till Växjölaget kan inte ses som rättvis.

– Jag tycker vi gör en tillräckligt bra match för att vinna. Vi skapar chanser. Missar en straff och sedan har både jag och Edvin (Becirovic) fina möjligheter att göra mål på. Det är en hel del som är bra och det känns som vi är på rätt väg men samtidigt känns det aldrig bra att förlora, säger Charlie Vindehall till Värnamo Nyheter.

IFK Värnamo hade innan med mötet med Öster spelat två matcher. Först blev det vinst över division 3–klubben Gnosjö IF med 5–0 och förra helgen förlust borta mot superettalaget Trelleborgs FF med 0–2. Öster hade för sin del spelat borta mot Kalmar FF och förlorat den matchen med 0–5.

Det var en ganska så jämn första halvlek. IFK Värnamo var det laget som skapade de något hetare chanserna under matchens första 45 minuter. Fem minuter innan halvtidsvilan fick Värnamo straff men Östers målvakt Damir Mehic räddade Johan Lassagårds lågt slagna straff.

Inför den andra halvleken bytte Värnamo in Aldin Basic och Abdussalam Magashy som spelade för Kristianstad förra säsongen. Men även en provspelande mittback från Brasilien kom in i spel. Under den andra halvleken gjorde Värnamo ytterligare några byten och Isse Ismail, Ivan Andonovski och David Danielsson kom in.

– När vi får igång vårt spel så tycker jag det fungerar bra. När vi kan spela på få tillslag och vi skapar mer i den här matchen jämfört med den förra matchen. Vi är på rätt väg men kan aldrig acceptera att förlora även om det är mot ett lag i superettan, fortsätter Charlie Vindehall, som spelade ungefär i 60 minuter mot Öster.

IFK Värnamo ställde upp med följande startelva: Filip Eriksson–Kevin Simola, Victor Eriksson, Francis de Vries, Freddy Winsth–Charlie Vindehall, Erick Brendon Pinheiro, Michael Kargbo–Johan Lassagård, Edvin Becirovic, Daniel Ask.

Michael Kargbo är en provspelare som kommer från Sierra Leone och har tillhört Eskilstuna.

Det finns ett par spelare som tidigare har spelat för Värnamo men numera tillhör Öster. Under fredagskvällen spelade Fredrik Lundgren, Liridon Silka och Petar Petrovic för Växjöklubben mot sitt tidigare lag.

451 personer såg mötet mellan Öster och IFK Värnamo. Kommande träningsmatch för IFK Värnamo är nästa söndag då FK Karlskrona kommer till Värnamo.