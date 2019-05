Det preliminära valresultatet visar att Miljöpartiet får 11,4 procent av rösterna, vilket betyder ett bättre resultat än väntat. Trots det gick det ändå sämre än förra EU-valet då partiet fick 15,4 procent.

Detta betyder att Miljöpartiet tappar två mandat från förra EU-valet, från fyra till två, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Trots att årets val blev betydligt sämre än för fem år sedan så är förstanamnet Alice Bah Kuhnke, som kommer från Horda, överlycklig över resultatet.

På sin Instagram skrev hon och tackade alla väljare inatt.

”Jag kommer göra allt jag kan med allt jag har och bära ert förtroende med stort allvar. Det känns, inte minst efter alla meddelanden och möten, att ni har stora förväntningar och jag ska anstränga mig till det yttersta för att leva upp till dem.

På bara några veckor blev ni oerhört många fler som valde att lägga er röst på @miljopartiet . Från dryga 6 procent i en tidig opinionsmätning till vad som just nu ser ut som hela 11,4 (!). Det är otroligt inspirerande och ger mig kraft in i det arbete som kommer att avgöra EUs framtid”, skrev hon i ett inlägg under valnatten.