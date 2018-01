Enligt Trafikverket 10.20 orsakade ett vägarbete stopp i trafiken på E4 mellan trafikplats Hallsjö och trafikplats Toftaholm i södergående riktning. Trafiken leddes under tiden om via länsväg 557. Orsaken var ett akut vägarbete med mitträcket efter en tidigare trafikolycka. Det skulle ta flera timmar att åtgärda och prognosen var att öppna för trafik igen under eftermiddagen.

Men redan vid 12.30-tiden var arbetet avslutat och vägen öppen för trafik igen.