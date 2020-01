I en debattartikel den 18 januari 2020 tar tre moderater upp frågan om landsbygdsutveckling och speciellt drivmedelspriser. Till att börja med är det bra att vi tar upp frågor om länets utveckling. En utveckling i hela länet skapar tillväxt, vilket ger skatteresurser, vilket i sin tur gör att mer finns att fördela till välfärd och infrastruktur. Ibland måste även riksfrågor lyftas in i debatten, när de påverkar människor exempelvis i vår region.

Man sparar inte på krutet i sin debatt. Regionen har undermålig service i form av glesa bussturer. Kollektivtrafiken är bristfällig. Nuvarande regering bedriver en verklighetsfrånvänd och fientlig landsbygdspolitik. Om bara Moderaternas politik fått gälla hade vi haft lägre bensinpris. Nu är det hög tid att få stopp på utsugningen av bilisterna och landsbygden. Miljöpartiet och Socialdemokraterna har inget emot pålagor för vanligt folk. Ord och inga visor! I en debatt i regionfullmäktige myntade en av de flitiga insändarskribenterna följande numera bevingade ord: ”Vi Moderater blickar inte bakåt. Vi blickar framåt”, men om vi ändå blickar bakåt och ser hur det sett ut när Moderaterna styrt. När Moderaterna tog över makten 2006 var skatten: 4,74 kr per liter bensin. Sen följde nio år av Moderatledda budgetar.

Bensinskatt under Moderaternas regeringsår per liter:

2007: 4,81 kr

2008: 5,03 kr

2009: 5,24 kr

2010: 5,23 kr

2011: 5,23 kr

2012: 5,37 kr

2013: 5,36 kr

2014: 5,37 kr

2015: 5,58 kr (då Moderaternas budget gällde)

Till detta kommer momsen på bensin som med ett snitt marknadspris ökat från 2,31 kr per liter 2006, till 2,67 kr per liter 2015 (då Sverige styrdes med Moderaternas budget). Jag har egentligen två funderingar: Om Moderaterna nu tycker att Kollektivtrafiken i länet är undermålig och gles. Varför gjorde man då inget åt detta under de tolv åren där man styrde i landstinget/regionen? Om nu Moderaterna suttit i regeringsställning och påverkat nio års budgetar, gäller då samma syn på denna Moderatregerings pålagor? Nuvarande regering bedriver en verklighetsfrånvänd och fientlig landsbygdspolitik. Nu är det hög tid att få stopp på utsugningen av bilisterna och landsbygden. Miljöpartiet och Socialdemokraterna har inget emot pålagor för vanligt folk!

Hade vi haft lägre bensinpris om bara Moderaternas politik fått gälla? Moderaterna hade ju chansen under sitt regeringsinnehav men höjde skatten från 4,74 kr litern till 5,58 kr litern och momsen följde ju med och ökade från 2,31 kr litern (snittpris bensin vid pump) till 2,67 kr litern 2015. Inte undra på att Moderaterna från talarstolen stolt deklarerar: Vi Moderater blickar inte bakåt, vi blickar framåt! Ibland kanske man ändå skall titta i backspegeln, innan man kastar första stenen!

Peter Holkko (S)

Ersättare i regionfullmäktige