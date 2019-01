På nyårsdagskvällen höll räddningstjänsten i länet på med flera larm orsakade av stormen. Det blåste uppåt tio sekundmeter under kvällen, enligt information från SMHI.

Klockan 21.26 kom ett larm om träd över vägen på riksväg 26 lite söder om Gislaved.

På Örngatan i Huskvarna var det en takplåt som höll på att blåsa bort. Larmet kom vid 20.55.

– Vi håller på att försöka få fast den igen, säger Jerker Sturedahl, inre befäl vid räddningstjänsten i Jönköping.

På väg 662 vid folkracebanan i Taberg var det ett träd som hade fallit över vägen och som måste tas bort. En styrka från Norrahammar är på plats och sågar bort trädet. Larmet kom 20.52.

Vid 20.40 kom ett larm i Nässjö kommun. Vid Grimstorp söder om Nässjö hade ett träd fallit rakt över vägen väg 834 öster om Spexhultsjön och en bil hade kört in i trädet innan det hann forslas bort.

– De som var i bilen var oskadda men bilen måste bärgas och vägen är avstängd under arbetet, säger Jerker Sturedahl.

21.07 kom ytterligare ett larm om ett träd över Alehögsvägen i Sävsjö mellan reningsverket och biogasanläggningen. En styrka från Sävsjö var på plats och sågade bort trädet.

Jerker Sturedahl säger att stormen har orsakat fler tillbud och träd över vägen än de hade räknat med.

– Vi trodde inte att det skulle bli så mycket.

Tidigare under nyårsdagen körde en bilist väster om Bankeryd rakt in ett träd som låg tvärs över riksväg 26/47. Larmet om olyckan kom vid 16.56 och enligt Jerker Sturedahl, inre befäl på räddningstjänsten i Jönköping var det en bil med två personer som hade kört in i det liggande trädet. De klarade sig utan skador.

Ännu tidigare under nyårsdagen hade det kommit ytterligare 7-8 larm om träd på vägen, uppskattade Jerker Sturedahl.