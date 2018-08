Under tisdagen gick Trafikverket ut med att man ställer in alla tåg från klockan 04:30 under onsdagen till och med lördag.

Sträckorna som berörs är Jönköping-Vaggeryd, Värnamo-Landeryd och Eksjö-Hultsfred.

Varför man ställer in tågen är på grund av att det väntas bli så pass varmt.

– Rälsen blir för varm och då kan den röra sig och formas om och rälsen måste vara spikrak för att trafiken ska kunna gå, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket.

I nuläget vet man inte när under lördagen trafiken kommer att börja gå igen.

– Vår tidigare prognos var att det skulle vara stopp ända fram till måndagen. Men nu ser vi att det verkar vara möjligt att öppna trafiken redan på lördagen. Men när under dagen trafiken börjar gå igen är svårt att säga nu, säger Beisi Sundin under tisdagen.

Alla tåg kommer att ersättas med bussar.