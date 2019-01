Från och med i år kommer besökarna inte kunna betala med kontanter inne på High Chaparrals temapark, för nu blir den nämligen kontantfri.

– Det är väldigt mycket hantering med våra kontanter under sommaren. Vi har 60-70 kassor i parken som ska räknas och all personal ska gå ut med kontanterna till banken som vi har i parken. Det finns en risk med det och det är väldigt mycket kontanter. Det är just det med säkerheten.

Har ni problem med rån i parken?

– Nej, vi har inte det, men vi är ständigt oroliga för det. Det är mycket pengar som hanteras och det är ung ny personal som ska göra detta. Dessutom ska vi numera fylla på bankomaterna själva och det känns osäkert, säger Lotta Edin Johansson och lyfter också fram att allt fler använder kort nuförtiden:

– 90 procent betalar ändå med kort och i och med att det går mot kontantfritt så tog vi det här beslutet. Alla betalar ändå parkeringsavgiften med kort.

Har beslutet något att göra med kostnaderna för att sätta in kontanter på banken?

– Ja, det har det naturligtvis, men framför allt handlar det om tiden det tar att räkna pengarna, 20 minuter per dag. Det är också transporter flera gånger i veckan för att hämta pengar.

Starka reaktioner

Beslutet har ändå skapat starka reaktioner. På High Chaparrals Facebooksida, under ett inlägg där man berättar att parken blir kontantfri, har många skrivit upprörda kommentarer, även om inlägget också har fått en hel del gilla-markeringar. Flera menar att exempelvis en del pensionärer, personer med handikapp och turister inte har kort och därför inte kommer att kunna besöka parken, men Lotta Edin Johansson berättar att det går att besöka parken ändå:

– Vi har naturligtvis tänkt på våra utländska besökare, de som har svårt att använda eller inte får använda bankkort. Det ska gå att ladda ett speciellt HC-kort i entrén och där kan man betala med kontanter.

Bland annat menar flera att det är större risk att bli utsatt för kortbedrägerier än att bli rånad på kontanter. Vad tänker du kring det?

– Det är väl för att fler använder kort i dag, då blir det ju så. Hade fler använt kontanter så är det större risk med det.

"Så autentiskt som möjligt"

Flera personer skriver i kommentarer på Facebook att man inte kommer att besöka parken på grund av att den blir kontantfri. "Inget chappen för oss i år, mycket kasst av er att ta bort kontanter" skriver en person. En annan skriver: "Bojkotta High Chaparral det finns bättre ställen att åka till."

Tror du att ni får färre besökare på grund av detta?

– Nej, det tror jag inte. Det är nästan alltid så man säger, så fort vi har gjort en förändring, exempelvis när vi tog bort alkoholen, men vi fick istället fler besökare.

Är det inte mer autentiskt att ha kontanter i en "vilda western"-park?

– Vi försöker göra allt så autentiskt som möjligt, men skulle man ha det helt autentiskt kanske det skulle vara byteshandel istället.

Flera personer föreslår att ni ska införa en särskild High Chaparral-valuta istället. Vad tänker du kring det?

– Det är ju lite det vi gör med HC-kortet. En egen valuta skulle också hanteras och räknas, så det skulle egentligen bli samma jobba då.

Testade förra året

Flera personer menar dock att det är viktigt för barn att lära sig hantera pengar. Bland annat skriver en person att "en stor grej för många barn som besöker parken är just att kunna gå och handla för sina egna pengar dom fått av tex, farmor eller morfar".

– Vi gillar lek och lärande, men det är kanske inte vår uppgift att lära ut det, utan det är föräldrarnas uppgift. Barnen kanske dessutom behöver lära sig att hantera kort. Vi testade detta med "medborgarna" förra året, framför allt att barnen kunde använda ett särskilt kort, och det funkade jättebra, menar Lotta Edin Johansson.