– Det är egentligen inget drama. Vi har lite olika uppfattningar om några prioriteringar framåt i Betsson. I ett sådant scenario, jag har varit i koncernen ganska länge, är det bättre att gå åt olika håll, säger Bengtsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Bengtsson avstår från att precisera vad meningsskiljaktigheterna består av, men han säger att det sker flera förändringar i onlinespelbranschen som avregleringar och licensieringar.

ND: Men det gäller prioriteringar på hög koncernstrategisk nivå?

– Ja.

I pressmeddelandet från Betsson tackas Ulrik Bengtsson för goda insatser under fem år som anställd i bolaget som förutom via varumärket Betsson, även erbjuder onlinebetting via varumärken som Betsafe och Nordicbet.