Enligt polisens presstalesperson Björn Öberg ska tjuvar ha brutit sig in i lokalen, in i ett nyckelskåp och därefter in i ett kassaskåp.

– Det har försvunnit kontanter. Ett femsiffrigt belopp. Mer kan jag inte säga.

Mellan 10-99 000 kronor alltså.

–Vi har en tekniker på plats just nu för att säkra spår platsen.

Exakt när inbrottet har gjorts är oklart men någon gång under natten.