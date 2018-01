Nominerade i 24 kategorier till Oscarsgalan avslöjades på tisdag eftermiddag, alltså dagen efter att filmen fick två Guldbaggar.

Ruben Östlunds The Square nominerades för att tävla om priset som bästa utländska film. Filmen har redan vunnit Guldpalmen i Cannes

– Är det sant? Jag har suttit i möte så jag har inte sett det. Det var ju riktigt kul. Alla har ju sagt att den skulle bli nominerad men man vågade ju inte tro det förrän man visste det. För regissörer är guldpalmen lite finare men en Oscar är mer känd för den breda publiken så det är riktigt kul med den här nomineringen, säger Lars Alkner som är kulturchef i Värnamo kommun där den fysiska rutan som inspirerat filmen ligger.

Läs mer: The Square kan ta hem sex Guldbaggar

Annons

Under sitt tacktal på Guldbaggegalan på måndagen passade Ruben Östlund på att tacka Värnamo och Lars Alkner menar att även om mycket av äran så klart ska hamna på Ruben Östlund så ska även Värnamoborna ta åt sig för filmens succé.

– Utan Vandalorum och Värnamo kommun hade kanske inte Rutan funnits och då kanske inte filmen blivit av så jag tycker att Värnamo och Värnamoborna kan ta åt sig lite av äran.

De andra fyra filmerna som tävlar i samma kategori som The Square är A fantastic woman från Chile, On body and soul från Ungern, The Insult från Libanon och Loveless från Ryssland.

Den nederländsk-svenske filmfotografen Hoyte van Hoytema nominerades till en Oscar i kategorin bästa foto för sitt arbete med Christopher Nolans krigsfilm "Dunkirk".

Oscarsgalan 2018 sänds söndagen den 4 mars med Jimmy Kimmel som kvällens värd.