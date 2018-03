Den som var uppmärksam under förra veckan kunde gå på Köpmangatan i Gislaved och se att Team Sportia hade satt för fönsterna med byggpapp. Utanför stod en skylt på vilken det stod: Stängt tisdag för ombyggnation. Öppnar igen onsdag kl 13.00. När klockan sedan slog 13.00 på onsdagen var det en hel del folk på plats när butikschefen Pontus Wallin tog undan byggpappen och öppnade butiken.

– Vi ville ju ha en liten överraskningseffekt, därför stängde vi igen och satte för i fönsterna så att folk skulle gå förbi och undra vad som händer och bygga lite hajp kring det hela. Det verkar ju ha fungerat bra, säger Pontus om intresse när butiken öppnade igen.

Vad är det då som hänt i butiken? Jo, Team Sportia har valt att tänka om och satsa nytt. Från och med nu kommer samtliga butiker runt om i landet satsa hårt på utomhusträning.

– It's better outside som vårt nya motto lyder. Vi kände att vi behövde gå åt ett och samma håll. Det blir lite spretigt när det är franchise och man får välja lite själv. Nu är vi mer samlade och gemensamt står för något. Vi har valt fyra huvudkategorier som kommer vara aktiv fritid, löpning, träning och cykel. I och med det tar vi också naturen in i butiken, förklarar Pontus.

Anledningen till att Team Sportia-butikerna nu väljer att satsa hårt på utomhusträning menar Pontus är för att det saknas butiker som är inriktade på just detta. Han medger emellertid att konkurrensen så klart också är en faktor.

–Självklart är det så att det är stor konkurrens inom sport och fritidsprylar. Det satsas ju en del på träning och det bidrar ju till att vi måste nischa oss men det är främst för att vi anser att det saknas ett bra utbud inom utomhusträning. Det är passande till våren också som förhoppningsvis kommer den snart, säger han avslutningsvis.