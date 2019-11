Allsvenskan är näst högsta serien och där kommer Team Småland att köra nästa säsong, precis som under 2019. Tre förare från Lejonens elitserielag tar plats i Team Smålands trupp. Det är Mathias Thörnblom, William Björling och Casper Henriksson.

”Det var inför säsongen 2019 som klubbarna gemensamt startade upp samarbetet och bildade laget Team Småland för att främst ge de egna ungdomarna bättre förutsättningar att få köra fler matcher på nivån under elitserien. Resultaten under den första säsongen blev lyckat, laget slutade på tredje plats i serien men i de efterföljande semifinalmatcherna blev det förlust mot suveräna seriesegrarna Team Rapid från Eskilstuna”, skriver Vetlanda speedway på sin webbplats under tisdagen.

”Team Småland kommer precis som under 2019 köra sina hemmamatcher växelvis på banorna i Vetlanda, Målilla och Gislaved. Det fantastiska med laget 2020 är att tio av de tolv registrerade förarna i truppen har en Smålandsklubb som moderklubb”, skriver Vetlanda speedway vidare.

Team Smålands trupp 2020 ( huvudförening och snitt inom parentes): Mathias Thörnblom (Lejonen 2,040), Filip Hjelmland (Vetlanda 1,833), Ricky Kling (Västervik 1,755), Joel Kling (Dackarna 1,733), Alexander Woentin (Vetlanda 1,643), William Björling (Lejonen 1,261), Johan Jensen (Vetlanda 1,170), Avon van Dyck (Dackarna 0,677), Casper Henriksson (Lejonen 0,500), Mikael Axelsson (Dackarna 0,500), Tony Gudbrand (Team Småland 0,500), Timi Salonen (Team Småland 0,500).