I VN den 1 februari 2020 kan man läsa om hur koncernbidrag överförs från Värnamo Energi till moderbolaget Värnamo Stadshus AB. Under åren 2011 till och med 2018 sammanlagt 132,8 miljoner. Av dessa pengar för Värnamo Stadshus i sin tur och under samma tidsperiod 57,7 miljoner vidare till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, VKIAB. VKIAB ska enligt bolagsordningen ”förvärva, äga, bebygga och förvalta” Gummifabriken. I VN-intervjun avvisar kommunalrådet Hans-Göran Johansson (C) bestämt att pengar gått från Värnamo Energi till VKIAB. Pengarna från Värnamo Energi till VKIAB tog ju bara vägen via moderbolaget Värnamo Stadshus. Underskattar inte Johansson VN:s läsare? I artikeln tar reportern även upp risken för att VKIAB kan förlora tvisten med Tage & Söner och vad det i så fall kommer att kosta. Det svaret vill Kjell Fransson, vd för Värnamo Stadshus, vänta med.

Enligt den nya regleringen från Energimarknadsinspektionen har den tidigare delägaren i Värnamo Energi (Eon) sänkt överföringskostnaden för sina kunder. Det har inte Värnamo Energi gjort och för någon vecka sedan fanns det inget beslut om det. Kan det vara så att VKIAB behöver mer pengar och dessa måste Värnamo Energi tjäna in genom att ta ut överpriser så länge som möjligt?

Gummiarbetaren