Just idag är det lite manfall, i vanliga fall är det mellan tio och femton pensionerade damer som varje tisdag tar sin egen symaskin med sig till källarlokalen under Arken. Under gemytligt småprat och ibland även skönsång sys och tråcklas det, tills de defekta täckena blir i gott skick och kan skickas iväg för att värma utsatta människor.



Foto: Lina Alkner Timner

– Det är helt nya och fina täcken från Värnamo Sängkläder, men de har någon defekt och skulle ha kasserats, men istället för att bränna dem så skänker de dem till oss så att vi kan sy om dem, säger Margareta Ekenberg, som är samordnare för "Täcktanterna", som de kallas.

Under 2019 producerade damerna inte mindre än 2 075 täcken som delades ut till behövande både i Sverige och i andra länder. Fler lär det bli. Sedan i höstas ses nu gruppen en gång i veckan i stället för varannan, eftersom behovet av täcken är stort.

– Vi skänker exempelvis till ålderdomshem, olika former av läger eller människor som av olika skäl blivit uteliggare. Men i huvudsak skickar vi dem utomlands, till Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Ukraina, Vitryssland och Kina. Det är både välgörenhetsorganisationer och privatpersoner som ser till att täckena kommer fram. Ibland skickar vi dem också med posten, säger Margareta Ekenberg.



Foto: Lina Alkner Timner

Stort behov

Trots att gruppen producerar flitigt varje vecka, ibland upp till 100 täcken per gång, försvinner de lika snabbt.

– Det har hänt att de täcken som vi sytt under dagen skickas iväg redan samma kväll. Det känns väldigt bra att vi inte lägger någonting på hög, säger Marianne Martinsson, som tillsammans med fyra andra kvinnor kommer hela vägen från Rydaholm för att få delta i träffarna.

Somliga reser också från Hillerstorp. Det är känslan av att ingå i en gemenskap och tillsammans göra någonting meningsfullt som lockar kvinnorna till tisdagsträffarna.



Foto: Lina Alkner Timner

– Vi träffas och syr och fikar, sedan är det gemensam lunch innan vi fortsätter under eftermiddagen. Det är fantastiskt roligt, säger Karin Emilsson.

De andra håller med.

– Vi har en perfekt lokal där vi kan samlas allihop. Vi är så tacksamma för att Värnamo Sängkläder har gjort detta möjligt. Det är en ren välsignelse, säger Margareta Ekenberg.