– Vi förhandlar med ny tränare och hoppas att det snart ska vara klart. Hade ett bra möte med två tränare under den gångna veckan, och de kommer i så fall att kanske ta det ihop. Senad Zulovic har varit spelande assisterande tränare och det ser ut som han fortsätter. Och vi har pratat med Goran Sredojevic om att han ska vara både målvaktstränare och assisterande tränare. Kanske att vi kommer att ha en tränarstab på fyra stycken, sa fotbollssektionens Magnus Moberg till Värnamo Nyheter fyra snart två veckor sedan.

Men nu är det alltså klart. Under lördagen meddelade Anderstorps IF att Jyrki Kartunen och Per Johansson kommer att ha ett delat huvudtränaransvar för föreningens A–lag 2019. Duon har tidigare jobbat tillsammans i Gnosjö.

– Vi är mycket glada och nöjda att fått klart med tränare. Nu kan vi fokusera på våra spelare och söka nyförvärv. Det ser spännande och intressant ut med Per och Jyrki som tränade Gnosjö tillsammans 2016 och 2017 i division 3. De har en filosofi att vi ska kunna ha ett eget spel och träna nästan enbart med boll. Vi vill bygga något som ska vara långsiktigt med Per och Jyrki och de gillar att satsa på ungdomar som vill framåt. Därför viktigt att vi nu får hem våra ungdomar som finns ute i grannklubbarna, skriver Anderstorp på sin webbplats.

– Per är 50 år spelat i Gnosjö och en säsong som spelande tränare i Anderstorp 1999. Jyrki är 47 år och har spelat för klubbarna Gnosjö, Grimsås och IFK Värnamo. Det är två rutinerade herrar som kommer få hjälp av Johan Josefsson som allt i allo och han lägger ner ett enormt arbete runt laget. Assisterande tränare kommer publiceras framöver då inget är helt klart där än. På spelarfronten så har vi väldigt många ja från våra egna. Även ett par nyförvärv av väldigt god klass är vi muntligt överens med, fortsätter Anderstorp på sin webbplats.

Det var den 27 oktober som Anderstorp blev klart för trean efter 1–1 mot Kronängs IF i Borås i den sista kvalmatchen.

– Det är riktigt gott! Vi har lagt ner en månad extra och det var det verkligen värt nu när division 3–platsen blev klar. Vi behövde ta en poäng och det gjorde vi också, sa rutinerade Karl Josefsson till Värnamo Nyheter efter slutsignalen.