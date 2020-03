Lejonen bygger ett riktigt spännande lag för 2020 års säsong som startar i början av maj.

”Som tidigare kommunicerats pågår en utredning i Polen runt Maksym Drabik som under hösten fick en otillåtet stor dos näringstillskott av sin klubbläkare. Utredningen har dragit ut på tiden och vi vet i dagsläget inte när domen kommer och hur processen efter den kan komma att se ut. Utredningen kan leda till alltifrån böter till en längre avstängning. Eftersom Maksym är en av lagets bärande förare som heatledare bestämde vi oss så snart vi fick situationen klar för oss att vi måste gardera oss och säkra upp truppen om det blir en avstängning”, skriver Lejonen i ett pressmeddelande.

Var bäst 2017

”Vi har haft en ömsesidigt bra kontakt med Piotr sedan han lämnade klubben efter 2018 och när vi ställde frågan till honom var hans val att komma tillbaka till oss enkelt. Vi har skrivit ett ettårsavtal med honom och väljer när vi tar in honom i truppen med ett av våra tre transferkort. I Piotr får vi en mycket professionell förare med hög kapacitet som kan klubben och vår bana väl. 2017 var han Lejonens klart bästa förare, medan såväl han som laget hade ett tyngre 2018. Under 2019 kom han in i Dackarnas trupp när dom drabbades av skador tidigt på säsongen. Han gjorde 16 matcher och höjde sitt snitt till 1,800 vilket var näst bäst i laget efter Maciej Janowski. I polska ligan blev han än en gång mästare med sin moderklubb Lezno där han är lagets stora frontfigur och ledare”, skriver Lejonen vidare.

Annons



Foto: Christian Ahlin/Arkiv

Lejonen förklarar att Piotr Pawlickis inträde i laget skapar bredd.

”Det känns oerhört bra att ha knutit Piotr till oss igen vilket skapar en trygghet och bredd i truppen och ger oss gott om alternativa laguppställningar. Skulle det visa sig att sitationen med Drabik endast leder till böter ser vi det som en angenäm situation som ger oss än fler alternativ att hantera truppen när vi ser hur säsongen startar för våra olika förare”, skriver Lejonen i pressmeddelandet.

Lejonen har följande förare i laget 2020 (snitt inom parentes): Maksym Drabik, Krzysztof Kasprzak, Robert Lambert, Piotr Pawlicki, Jaroslaw Hampel, Mathias Thörnblom, Tobiasz Musielak, Timo Lahti, Kacper Woryna, Adrian Gala, William Björling, Casper Henriksson, Mateusz Szczepaniak, Maksymilian Bogdanowicz. Adrian Gala har skrivits ur truppen då Lejonen har för många förare med ett officiellt snitt.