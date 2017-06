Hon skulle egentligen i väg och flyttstäda men så fick de se att det var loppmarknad i Folkets Park.

Hanna Dohrnér berättar att hon har genomgått en gastric bypass-operation och minskat över 30 kilo i vikt. Därför behöver hon nya kläder – och dem fann hon hos Rose-Marie Rosén.

– Det är byxor, tröjor, klänningar, linnen – jag har fyndat och det är jätteroligt.

Hur går det med flyttstäden?

– Inte så bra just nu … säger Hanna Dohrnér med ett leende.

Fyndade gjorde också Sofia Smedberg, som åkt från Rydaholm tillsammans med mamma Lotta.

– Jag hittade några kattleksaker. Jag köpte ett kattgym för tio kronor och då fick jag en tunnel på köpet, berättar Sofia Smedberg.

Hon och mamma Lotta Smedberg är hyfsat vana loppisbesökare.

– Det enda stället man handlar kläder på är typ Erikshjälpen, säger Sofia.

Lotta kollade särskilt efter äldre möbler och föremål.

– Vi har ett gammalt hus på landet som är roligt att inreda med gamla saker. Vi får se om jag hittar något, berättar Lotta Smedberg och vandrar vidare med dottern.

Norbert Ståbis, som arbetar i Folkets Park, var en av dem som såldes grejer på loppisen. Hanna Engman och Ulrika Jonason stannade till och gjorde affär på tre plåtburkar.

– Jag samlar på plåtburkar, jag tycker det är roligare att använda såna i stället för en massa plastlådor. Man kan ha värmeljus, flingor, te i dem, you name it, säger Ulrika Jonason.

– Jag tycker gamla plåtburkar är vackra men jag samlar inte på dem, berättar Hanna Engman.

Loppisen öppnade redan klockan nio i morse. Julia och Alicia Pettersson och Amanda Timmer öppnade sin försäljning ett par timmar senare. De dukade upp sina gosedjur direkt på gräsmattan.

– Jag ska snart åka till USA så jag kan kanske handla någonting där, svarar Amanda på frågan vad pengarna ska gå till.

– Jag vill ha ritblock, säger Alicia.

– Och jag sparar till en mobiltelefon, säger Julia.

Till loppisveteranerna får Johnny Ohlsson från Hillerstorp räknas.

– Det är mitt största intresse sen jag blev nykterist 1986. Då la jag av med sprit, rök och snus och började handla, det blev en annan last, berättar han.

Fast Johnny Ohlsson har handeln i blodet. Farfar och pappa handlade med hästar, möbler och bilar. Han jobbade också 25 år på High Chaparral.

– Jag körde med Big Bengt och köpte grejer till museumet. Bengt pekade och jag bar. Där lärde jag mig också mycket.

Johnny Ohlsson menar dock att en loppis den 18 i månaden är fel dag.

– Man ska ha loppis mellan den 20 och den 10, då har pensionen och lönen kommit. De rika handlar inte, de bara glor, men de fattiga handlar, säger han bestämt.

Ingegerd Thorén från Alvesta sålde porslin, glas, dukar och antikviteter.

– Försäljningen kunde ha gått bättre. De tycker att jag har fina grejer men de köper inte så mycket. Men det är så det är, det är olika från dag till dag hur det går, säger hon.

Fotnot: Loppisen arrangeras av Stiftelsen Folkets Park. Den avslutande loppisen är den 27 augusti.