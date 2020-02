Nomineringen

"Store Mosse som nationalpark är en viktig dragare i länet och de har de senaste åren genomgått stora förändringar och öppnat upp verksamheten för att utveckla sin produkt. Under 2019 fokuserade man på att få in fler externa aktörer att bedriva verksamhet i nationalparken. Genom intresseträffar och utbildningar har Store Mosse verkat för att fördjupa kunskapen och förståelsen för området. Arbetet resulterade i att nya avtal skrevs med entreprenörer som nu ska addera ytterligare till upplevelsen på Store Mosse och göra den tillgänglig för fler målgrupper. Man har även öppnat upp för att ta in entreprenörer som vill driva och utveckla boendeverksamheten inom nationalparken och utveckla naturturismen. Genom att vidta dessa åtgärder har Store Mosse tagit stora steg för att utveckla en helhetsupplevelse som lockar till nationalparken."

Källa: Smålands Turism