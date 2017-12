Lussejazz med Gislaved Storband har blivit ett populärt inslag i Gislaved inför lucia sedan starten för runt tio år sedan.

Förra året testade storbandet att hålla lussekonsert även i Hestra.

– Det gick jättebra, alla var nöjda och glada, berättar Håkan Johansson, som är pianist i storbandet.

Därför blir det lussejazz i Hestra även i år. Konserten hålls i Medborgarhuset nu på onsdag kväll, den 6 december.

Och på måndag, den 11 december, bjuder Gislaved Storband på lussejazz i källaren under sporthallen i Gislaved.

– Det brukar komma ett 100-tal personer, det är nära gränsen för hur många vi får ta in i lokalen, säger Håkan Johansson.

"Tipp tapp, tipp tapp"

Gislaved Storband utlovar en ny version av Tomtarnas julnatt, den klassiska jullåten där texten börjar så här:

"Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i husen, alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen. Tipp tapp, tipp tapp, tippe, tippe tipp tapp, tipp, tipp, tapp".

Tipp tapp är temat för konserterna där julmusiken får en jazzig prägel.

– Det finns mycket julmusik som är skriven för storband och vi kör jazziga versioner av låtar som The christmas song och så blir det ett jazzigt julmedley med exempelvis Santa claus is coming to town, säger Håkan Johansson.

– Men det blir förstås en del sockersöta versioner av jullåtar också. Vi kommer dessutom att spela Smoke gets in your eyes som ju inte är en jullåt, lägger han till.

Insamling till musikhjälpen

Lussejazzen är inte bara ett populärt inslag hos publiken, den betyder mycket för musikerna i storbandet också.

– Lussejazzen har blivit viktig för oss i bandet när det gäller den sociala biten. Vi brukar stanna och äta julmat efter konserterna, säger Håkan Johansson.

Vid konserterna ordnas dessutom insamlingar till behövande. I Hestra går pengarna till Världens Barn och i Gislaved samlar man in till Musikhjälpen i Gislaved.