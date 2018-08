Tunisiern Issam Jebali kom till IFK Värnamo inför säsongen 2015 och lämnade sedan för Elfsborg 2016. 27-åringen gjorde även avtryck i allsvenskan och nu under sommaren blev anfallaren köpt av den norska storklubben Rosenborg. Enligt medieuppgifter betalade Rosenborg tolv miljoner kronor för spelaren. En övergångssumma som IFK Värnamo fått en viss procentsats av, som VN-sporten tidigare skrivit om.

Under sin första tid i Norge har Jebali minst sagt levererat på planen. Han avgjorde sin första match mot Kristiansund, stod för ett drömmål mot Shkendija i Europa League-kvalet och under söndagen slog han till igen. I sin tredje match för Rosenborg gjorde Jebali sitt tredje mål när han pangade in 1–0 från 20 meter i hemmamötet med Strömsgodset. Matchen slutade så småningom 4–3 och Jebalis insats fick supportrarna att skandera hans namn.

Enligt Fotbollskanalen, som refererar till Adresseavisen, sjöng hemmafansen ”Oh, ah, Jebali”.

– Det är självklart jätteroligt när de sjunger ditt namn. Rosenborg är en stor klubb med många fantastiska supportrar. De betalar för att komma och se oss spela och då ska man bara gå ut och göra sitt bästa för att göra dem glada, säger Issam Jebali till den norska tidningen.