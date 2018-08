– Det var en lyckad helg, sammanfattar Bredaryds SOK:s Micael Elmblad.

Tre individuella guld under lördagen. Emil Auselius i H18, Axel Elmblad i H16 och Thomas Albinsson i H65 vann samtliga när det var tävlingar i medeldistans i Blomstermåla. Och sedan stafettguld för Filip Trofast, Axel Elmblad, Emil Auselius i H17–20 under söndagen när Kalmar OK höll i värdskapet. Trofast, Elmblad och Auselius var hela sex minuter före tvåan. Klubbkamraterna Moa Hansson, Linnea Skalberg och Amelia Skalberg slutade trea i stafetten för D17–20.