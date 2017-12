Musikalerna Spelman på taket och Les Miserables har blivit en publiksuccé men nu sitter verksamhetschefen Per–Ola Nilsson med ett minus på fem till sju miljoner kronor.

En av många orsaker till förlusterna är, enligt Per–Ola Nilsson, att salongen är så liten att man inte kan ta in mer publik och på det sättet få in mer pengar via sålda biljetter. Det visste han från början. Varje musikal är med andra ord en kalkylerad förlust.

Gör ni unga budgetuppföljningar och larmar politikerna om kostnaderna drar iväg?

— Vi har inte riktigt de rutinerna och politikerna går inte in i varje detalj. Vår kalkyl bygger på att hela året ska gå ihop. Nu gör vi musikaler samtidigt som vi lär oss, säger Per–Ola Nilsson.

Det blir ett dyrt lärande?

— Ja, det är både sorgligt och jättebeklagligt, säger Per–Ola Nilsson.

Varför gick budgeten inte ihop?

— Budgeten som gjordes år 2015 stämde inte med verkligheten.

Vem gjorde den?

— Jag pekar inte ut någon person i verksamheten säger Per–Ola Nilsson som medger att ytterst är det ändå han som är ansvarig.

Underskottet beror inte bara på att Spiras salonger är för små utan också på att det inte finns all utrustning i ljud, ljus och teknik.

— Vi måste hyra in viss utrustning. Därför vore det bättre om vi kunde investera i den tekniken så att vi slipper hyra, säger Per–Ola Nilsson.

Det har också blivit extra dyrt för att klara boendekostnaderna för alla utifrån som medverkat i Les Miserables. Spira förfogar över ett 20–tal lägenheter i Jönköping, uppger Per–Ola Nilsson. Men de har inte räckt och därför har andra medverkanden bland annat fått bo på hotell.

Hur hämtar ni in det här miljonunderskottet?

— Det kan vi inte göra. Vi sparar allt vad vi kan men vi klarar inte underskottet om vi inte får de pengarna som ett extra tillskott av politikerna. Det är de som avgör det, säger Per–Ola Nilsson som trots den stora förlusten vill fortsätta med att göra musikaler.

Om jag vore politiker skulle jag vilja ha en garanti för att ni klarar av en ny musikal ekonomiskt.

— Det kan man aldrig ge eftersom det hänger på om den blir en publiksuccé eller inte, säger Per–Ola Nilsson.

Hur känns det att ha orsakat miljonförluster för skattebetalarna?

— Allvarsamt. Den här sitsen vill vi inte sätta oss i fler gånger, säger Per–Ola Nilsson.

Vems fel är det att det har blivit så här?

— Ytterst är det ju mitt, säger Per–Ola Nilsson.

