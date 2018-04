Det var under onsdagsmorgonen som två maskerade personer sprang i på apotek Kronan i Gislaved, tillgrep sig olika preparat och sprang därifrån. Polisen rubricerade till en början händelsen som ett rån men efter några timmar nedrubricerades det till stöld.

Polisen arbetar just nu med spåren från brottsplatsen och kollar bland annat in den film som finns på förövarna. Ännu finns inga misstänkta men polisen har fått in många iakttagelser från personer som varit i närheten på onsdagsmorgonen. Polisens förundersökningsledare Pia Paldanius uppmanar också folk som hört eller sett något att höra av sig till polisen.