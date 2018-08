Under torsdagsmorgonen utfärdade SMHI en klass 1-varning för delar av Sverige, bland annat Kronobergs län.

Jönköpings län klarar sig från varningen men kommer även få ta del av regnvädret.

– Det är troligen den södra delen, eller sydvästra, som får stora mängder regn. Det kan röra sig om 10-20 millimeter, möjligtvis något mera, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Enligt prognosen kommer regnet pågå mellan torsdag eftermiddag och fredag morgon.

– Det rör sig in under eftermiddagen och sprider sig in mot Vättern under kvällen, säger Alexandra Ohlsson och fortsätter:

– Det finns en risk för åska, och får vi in någon åskskur kan det bli lite mer än 20 millimeter.