Locomotive GT består av sångaren Markus Engström, Mathias Johansson på trummor, basisten Henry "Z" Stevenius och gitarristerna Peter "Z" Bergwall och Andreas "Z" Eriksson. Alla är bördiga från Gislaveds kommun, men numera är det bara Markus och Peter som bor kvar i Smålandsstenar. Nu släpper de sin andra musikvideo, som visas exklusivt på vn.se.

– Bara ett musikstycke tror jag inte man klickar på i dagens sociala medier. Video gör det ju mycket intressantare, du får något visuellt. Det är extra roligt att det är en regional video, säger Peter "Z" Bergwall.

Låten Get up, get ready är bandets första egna låt.

– Vi spelar ofta covers, men tänkte att det vore roligt att göra något eget. Jag hade en massa riff i huvudet, någon hade en text liggandes, vi fixade till den så den passade till låten. Vi testspelade och kände direkt: det är ju vi.

Han beskriver låten som rock med en smak av punk, någonstans mellan ZZ Top och Ramones. Den spelades in i studio i Skåne i höstas. Genom gitarristen Andreas, som är professionell musiker, fick de hjälp med mixningen i musikmeckat Nashville. Det gav en extra dimension, menar Peter "Z" Bergwall.

– En dag kom den tillbaka i vad vi tycker är en fantastisk mix.

Sedan tidigare hade han kontakt med Jonathan Meza Howes på Meza verde produktion i Gislaved och när idén kom om att göra en video var ett samarbete givet. Båda parterna drivs av att visa kompetensen som finns i bygden.

– Vi har kämpat länge för att allt ska skapas lokalt. Vi ville visa att det är fullt möjligt och även försöka inspirera andra att göra samma sak. Man behöver inte flytta till en storstad för att uppfylla sina drömmar, säger Jonathan Meza Howes.

Videon spelades in både i bandets tillfälliga replokal i Skeppshult och under en spelning med Mikael Rickfors i Torghuset i Smålandsstenar.

– Vi är jättenöjda, han har gjort ett kanonjobb, det är superkvalitet på videon. Man är ju nästan där när man tittar på den, säger Peter.

Och fler egna låtar från bandet är att vänta.

– Vi har fått blodad tand, så vi ska gå in i studion igen. De som mixade i Nashville ville gärna vara med, de är jätteintresserade.

