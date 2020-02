Har varit med mina barnbarn i skolan under fyra dagar en vecka. Min dotterdotter är åtta år och går i tvåan. Min dotterson är sex år och går i nollan!

Efter att ha deltagit under deras skoldagar under fyra dagars tid, var jag så utmattad att jag sov till klockan tjugo över elva dagen efter! Finns det föräldrar som vet hur jobbigt det är under en skoldag?

Min dotterdotter vantrivs i skolan redan! Hur ska denna lilla flicka orka med alla de sju och ett halvt år som återstår i grundskolan?

Klassen har en fantastisk fröken, med stor kärlek till barn, samtidigt med stort överseende för stökiga barn som inte förstår språket särskilt väl, som kommer från krigshärjade länder runtom i världen. Fröken har också en enorm humor, vilken troligen hjälper henne att uthärda verkligheten i klassrummet!

Min dotterdotter upplever inte skolan så positivt! Eftersom min dotterdotter är mycket mera mogen än sina klasskamrater, är det kanske svårt att ”leka häst” eller andra barnsliga lekar, som klasskamraterna vill leka på rasterna! Vad ska man då göra på rasterna? Hoppa hage är bra! Hoppa hopprep är bra! Spela fotboll är också bra! Det gäller att det finns engagerad personal på rasterna som tar itu med rastproblemen!

Jag märkte att en del barn hamnade utanför och därför ställde till med en massa elände för de andra barnen!

En flicka från min dotterdotters klass blev mycket elak mot de mindre barnen, då hon inte hade någon att vara tillsammans med under rasterna! Därför beslöt hon sig för att misshandla de minsta på skolan, genom att hälla iskallt vatten på dem, kalla dem för bebisar, samtidigt som hon tvingade bort dem från deras egen lekplats där hon inkräktade!

Min dotterson har det mycket bättre i skolan, frånsett måltiderna! Två gånger fick jag bevittna hur hans fröknar försökte tvinga honom att äta upp maten! Jag blev mycket upprörd! Sverige följer FN:s barnkonventioner om mänskliga rättigheter! Ingen har rätt att tvinga in något som helst i någon kroppsöppning överhuvudtaget på någon annan människa! Detta är övergrepp som jag måste anmäla skolan för. Har påtalat berörd personal! Detta grymma handlande orsakar med stor sannolikhet ätstörningar!

För övrigt önskar jag en mera anpassad utbildning för elever med olika behov. Som det är idag, styrs utvecklingen helt och hållet av de svagaste eleverna! De elever som är lite mer begåvade trycks ner och får ingen undervisning på sin egen nivå!

Monica Söderberg