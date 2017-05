Värnamosonen Simon Thern blev stor matchhjälte i AIK:s derbyseger över Djurgården med 1–0 när han tryckte dit matchens enda mål i den 20:e matchminuten.

– Jag var inte riktigt med på att få komma in. Rätt in och stänka dit den, det var inte så dumt, sa Simon Thern med ett leende när han intervjuades av C More i halvtid.