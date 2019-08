Trafikverket upptäckte ett omfattande signalfel i Älmhult 08.05 på onsdagen.

Orsaken var ett åsknedslag. Men 09.40 var felet och lagat och tågtrafiken igång igen. Trafikverket uppgav dock att det kunde bli följdverkningar efter tågstoppet med en del eftersläpande förseningar under förmiddagen.

Stationer där tågtrafiken kunde påverkas är:

Nässjö C, Alvesta, Bodafors, Ballingslöv, Burlöv, Diö, Eslöv, Hjärup, Hässleholm, Hästveda, Höör, Killeberg, Lammhult, Lund C, Malmö C, Moheda, Osby, Stehag, Stångby, Stockaryd, Sävsjö, Sösdala, Triangeln, Tjörnarp, Vislanda, Åkarp, Älmhult, Örtofta, Hyllie